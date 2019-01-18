Мэр Воронежа: "До 2020 года повышать стоимость проезда не будем"

СЕГОДНЯ 10:47 2019-01-18T11:53:42+03:00

Ставка будет сделана не на автобусы малой вместимости, а на большие машины Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Мэр Воронежа Вадим Кстенин на встрече с редакторами воронежских СМИ много говорил об общественном транспорте, в том числе о возможном повышении стоимости проезда.

- Сначала нужно сформировать новую систему, трансформировать маршруты, закупить новые автобусы. У перевозчиков в 2020 заканчиваются договоры, их будем заставлять обновляться. Также нужно ввести единый билет на разные виды транспорта. А потом только - показав людям, что уже есть - говорить: на 17 рублях теперь не уедешь.

Мэр Вадим Кстенин на встрече с редакторамиФото: Максим ГОРОХОВ

Предварительно мэр пообещал представить новую транспортную схему.

- Ничего кулуарного здесь больше не будет, без привлечения специалистов такие вопросы не решаются. Послушаем всех, в том числе общественные объединения, которые изучают вопрос и понимают, о чем говорят. Хотя порой, может, и витают в облаках, - отметил Вадим Кстенин.

Долю муниципального транспорта власти намерены серьезным образом увеличивать. Насколько - зависит от бюджетной обеспеченности. При этом долю автобусов малого и среднего класса наращивать не будут.

- Пусть этим малый бизнес занимается: такие автобусы не очень дорогие и быстро окупаются. А большие автобусы - очень трудно. Перевозчики на их закупку не идут - не знают, что будет после 2020 года, - подчеркнул градоначальник. - Поэтому мы будем приобретать именно большие машины.

Вадим Кстенин также сказал, что поставил задачу изучить возможность реверсивного движения на Московском проспекте. Этим вопросом занимается РосдорНИИ. "Без реверса не сможем нормально строить дублер Московского проспекта", - отметил мэр.

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