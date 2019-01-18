Воронежец не смог «отмыть» деньги, полученные от продажи наркотиков
Мужчина специально взял кредит, чтобы легализовать незаконные средства через выплаты банку
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20-летний безработный житель Воронежа пытался легализовать деньги, полученные преступным путем.
Правоохранители установили, что в 2018 году парень занимался незаконным оборотом наркотиков. А средства от преступной деятельности решил «отмыть» при помощи покупки машины.
Автомобиль премиум-класса подозреваемый приобрел у частного лица. А для этого взял потребительский кредит в банке на сумму 100 тысяч рублей, оформив его на свою мать. И вносил платежи по кредиту деньгами, полученными преступным путем, успев заплатить 30 тысяч рублей.
Теперь мужчине грозит срок за отмывание нелегальных средств.