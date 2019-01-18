2019-01-18T10:00:37+03:00
Звезды

В Воронеже пройдет второй фестиваль камерной музыки

В программе прозвучат произведения разных стилей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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От барокко до джаз-рока - такой девиз выбрал себе второй фестиваль «Воронежская камерата». Форум камерной музыки представит различные векторы развития камерного жанра - от барокко, классицизма, романтизма до музыки XX и XXI веков. Фестиваль будет проходить на нескольких площадках: филармонии, музыкальном колледже имени Ростроповичей, музее-усадьбе Дмитрия Веневитинова и других местах. В программе семь концертов, а также встречи с музыкальными критиками, открытый диалог о состоянии современной музыкальной культуры. Лекцию «Пять миллисекунд классической музыки, или Почему барокко уступило джаз-року» прочитает солист инди-группы OQJAV

Ярослав Тимофеев. Произведения сыграют лучшие исполнители двух российских столиц - Москвы и Санкт-Петербурга: Государственный камерный оркестр России под управлением Алексея Уткина, солистка «Новой оперы» и выпускница воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей Полина Шамаева, пианисты Александр Маслов и Ника Мельникова, квартет солистов оркестра MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, клавесинистка Мария Успенская, играющий в стиле crossover COMPROMISE-quartet. В программе фестиваля также примут участие воронежские музыканты: солист театра оперы и балета Алексей Тюхин, солисты филармонии Елена Старкова, Галина Леонова, Евгения Уварова.

Форум пройдет с 15 по 18 апреля.

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