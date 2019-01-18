2019-01-18T09:11:01+03:00
Звезды

В Воронеже открылась масштабная выставка графики

Посмотреть ее можно бесплатно до 1 февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В выставочном зале на Кирова, 8 открылась экспозиция «Графика-3». Проект объединил работы известных воронежских художников Василия Криворучко, Масабиха Ахунова, Владимира Преснякова, Евгения Пошивалова, Владимира Фурсова, Евгения Хорошилова, Надежды Труновой, Василия Лосева, Вячеслава Лебедева, Алексея Смирнова, Михаила Викторова, а также молодых авторов, написанные с 1977 по 2018 годы. На выставке представлены все виды графики - рисунок карандашом и тушью, офорт, линогравюра, акварель, литография, пастель и смешанные техники.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 1 февраля.

Экспозиция продолжила серию выставок, которые взяли свое начало много лет назад: в 1961 году прошла «Выставка графики», в 1969-м - «Первая Воронежская выставка графики», в 1977-м - «Графика-2».

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