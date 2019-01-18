Воронежцы могут попрощаться с бездомным поэтом

СЕГОДНЯ 08:31 2019-01-18T08:31:53+03:00

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18 января в Воронеже в последний путь проводят Валерия Исаянца. Бездомный поэт-иналид, считавшийся достопримечательностью города, умер 6 января. Попрощаться с ним можно в 14.00 у городской больницы №3 (ул.Плехановская, 66, остановка "Площадь Застава"). Поэта и художника похоронят на Березовском кладбище (оно находится рядом с Буденовским, за поселком Масловка, доехать можно на маршрутках №122 и №7с).

Валерий Исаянц в прошлом считался блестящим поэтом, в 70-е о нем с придыханием говорили в самой столице. Когда-то дар воронежского самородка открыла обществу сестра Марины Цветаевой Анастасия, благодаря ей издали и первый его сборник под редакцией Арсения Тарковского. О своей дружбе с молодым поэтом из Воронежа Цветаева даже написала отдельную книгу воспоминаний «История одного путешествия».

В 90-е Валерий Исаянц лишился квартиры, скитался по электричкам и лесам, где рисовал, а потом продавал свои самобытные и оригинальные рисунки, выполненные на простых листах А4 фломастерами.