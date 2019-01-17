В дома воронежцев вернулось электричество

17 Янв. 23:48 2019-01-17T23:48:48+03:00

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В дома жителей Северного микрорайона Влолнежа вернулось электричество. Бригады горэлектросети ликвидировали аварию в начале одиннадцатого вечера 17 января.

Напомним, свет в кварталах на улицах Хользунова, Лизюкова, 60 лет ВЛКСМ, 60 Армии и бульваре Победы пропал в 18.30 в четверг. Вместе с ним в некоторых многоэтажках перестала идти вода из-за остановки насосов. Возможно, аварию вызвал сильный ветер.