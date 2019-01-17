Сотни воронежцев остались без света

СЕГОДНЯ 20:24 2019-01-17T20:25:23+03:00

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В Северном микрорайоне частично пропало электричество, сообщают горожане. Света нет с 18.30 17 января в домах по улицам Хользунова, Лизюкова, 60 лет ВЛКСМ, 60 Армии и бульваре Победы.

Возможно, аварию вызвал ветер, который сегодня с вечера и до утра пятницы обещали воронежцам синоптики. Аварийные бригады уже приступили к ликвидации порыва сети. Восстановить электроснабжение обещают в течение часа.