В Воронежской области наблюдательный и экспертный советы будут следить за развитие ОЭЗ

СЕГОДНЯ 20:07 2019-01-17T20:07:13+03:00

В том числе один из советов будет отбирать инвестиционные проекты

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В Воронежской области будут сформированы координационные органы управления ОЭЗ – наблюдательный и экспертный советы. Об этом было сказано 17 января на совещании по вопросу создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр».

Напомним, особая экономическая зона (ОЭЗ) возле индустриального парка «Масловский» должна появиться уже в начале 2019 года.

Основной функцией экспертного совета ОЭЗ «Центр» станет отбор инвестпроектов. Наблюдательный же совет займется утверждением и контролем реализации документов стратегического характера по развитию ОЭЗ. Возглавит оба совещательных органа губернатор Александр Гусев.

Руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев также рассказал о принятии нормативно-правовых актов Воронежской области для предоставления резидентам ОЭЗ «Центр» льгот по налогу на прибыль, транспортному налогу, земельному налогу.

- Департаментом экономического развития области проведен анализ предоставляемых льгот резидентам 9 особых экономических зон («Липецк», «Алабуга», «Тольятти», «Титановая долина», «Моглино», «Узловая», «Калуга», «Лотос», «Ступино-Квадрат»). На основании анализа определены оптимальные налоговые ставки и сроки предоставления налоговых льгот резидентам ОЭЗ «Центр», обеспечивающие конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах, - сообщают в пресс-службе облправительства.