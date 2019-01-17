2019-01-17T20:07:13+03:00
Общество

В Воронежской области наблюдательный и экспертный советы будут следить за развитие ОЭЗ

В том числе один из советов будет отбирать инвестиционные проекты
Виктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области будут сформированы координационные органы управления ОЭЗ – наблюдательный и экспертный советы. Об этом было сказано 17 января на совещании по вопросу создания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр».

Напомним, особая экономическая зона (ОЭЗ) возле индустриального парка «Масловский» должна появиться уже в начале 2019 года.

Основной функцией экспертного совета ОЭЗ «Центр» станет отбор инвестпроектов. Наблюдательный же совет займется утверждением и контролем реализации документов стратегического характера по развитию ОЭЗ. Возглавит оба совещательных органа губернатор Александр Гусев.

Руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев также рассказал о принятии нормативно-правовых актов Воронежской области для предоставления резидентам ОЭЗ «Центр» льгот по налогу на прибыль, транспортному налогу, земельному налогу.

- Департаментом экономического развития области проведен анализ предоставляемых льгот резидентам 9 особых экономических зон («Липецк», «Алабуга», «Тольятти», «Титановая долина», «Моглино», «Узловая», «Калуга», «Лотос», «Ступино-Квадрат»). На основании анализа определены оптимальные налоговые ставки и сроки предоставления налоговых льгот резидентам ОЭЗ «Центр», обеспечивающие конкурентоспособные условия по отношению к условиям в других особых экономических зонах, - сообщают в пресс-службе облправительства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотни воронежцев остались без света
Воронежские дорожники добрались до «зебр»
В Воронежа маршрутный ПАЗ на "зебре" сбил школьницу
За неделю более тысячи воронежцев получили травмы из-за гололеда
В Воронеже ищут 24-летнего мужчину на белом «Фольксвагене»
Полицейские, которые якобы пытали воронежских студентов нашатырем в пакете, пойдут под суд
Мэр Воронежа: «Нужно сократить неэффективных чиновников и увечить количество дворников»
В Воронежской области грабителя кафе нашли по пятнам крови
Жителя Воронежской области второй раз будут судить за езду в пьяном виде
В работе экс-руководителя управления Росприроднадзора по Воронежской области не обнаружили конфликта интересов
В Воронеже перекроют дорогу под Каменным мостом
Легенде воронежского футбола до 15 февраля нужно собрать деньги на операцию
В воронежскую областную детскую больницу №2 купят томограф
В двух местах будущих крещенских купаний в Воронеже вода не соответствует микробиологическим нормативам
Житель Воронежской области нечаянно убил приятеля в гараже
Воронежская область оказалась в кольце эпидемии гриппа
Воронежцев предупредили о шквалистом ветре
С воронежца требовали 38 тысяч за возможность самостоятельного бизнеса
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Воронеже и области стало дороже снять однокомнатную квартиру
Воронежцы могут пожаловаться на вывоз мусора
Спасатели рассказали воронежцам, как вести себя, если вы стали очевидцем ДТП
Облправительство: вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей на человека
В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят сквер
В Воронеже ищут липчанина на инвалидной коляске, которого могли видеть просящим милостыню