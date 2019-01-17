2019-01-17T19:26:30+03:00
Происшествия

В Воронежа маршрутный ПАЗ на "зебре" сбил школьницу

Авария произошла у школы №76
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вечером 17 января маршрутный автобус ПАЗ №59А на улице 9 Января, недалеко от школы №76, сбил школьницу. Девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. По словам очевидцев на светофоре в этот момент горел красный сигнал. Водитель трогался от остановки и не посмотрел на дорогу.

Школьницу с места ДТП забрала скорая. О состоянии ребенка пока ничего не известно. Из-за ДТП на улице образовалась большая пробка.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

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