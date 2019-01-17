2019-01-17T19:22:30+03:00
Общество

За неделю более тысячи воронежцев получили травмы из-за гололеда

Кроме того, зарегистрировано семь обморожений
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторноБольшинству пациентов помощь была оказана амбулаторноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 10 по 16 января с травмами различного характера в медучреждения области обратились 3140 жителей Воронежской области. Большинство подобных случаев произошло в Воронеже - 2304. Стоит ли говорить, что причиной невзгод для большинства пострадавших стал гололед?

Растяжения, ссадины, переломы и прочие травмы получили 1150 жителей региона, казалось бы просто поскользнувшихся на льду.

- Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно, госпитализация понадобилась лишь в 13% случаев, - комментируют в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Также за отчетный период зарегистрировано 7 случаев обморожений и 1 случай переохлаждения.

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