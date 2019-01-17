В Воронеже ищут 24-летнего мужчину на белом «Фольксвагене»
Больше суток родные и близкие ничего не знают о судьбе 24-летнего Игоря Игоревича Кондакова. Поисковики из спасательного отряда «Черноземье» сообщают, что молодой человек вышел из своего дома на улице Фридриха Энгельса, 65 в 13 часов 16 января. Игорь поехал на своей машине – белом «Фольксвагене Пассат» г/н К063СУ 36.
С тех пор он не возвращался и не связывался с родными.
Приметы Игоря: рост 185 см, вес 90 кг. Спортивного телосложения, волосы русые, глаза серые.
Был одет в черно-белую ветровку, черные спортивные брюки, черную шапку и того же цвета замшевые кроссовки.
Если вам что-то известно о месте нахождения Игоря, позвоните по телефонам 8-906-670-23-44 или 102.