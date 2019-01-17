Полицейские, которые якобы пытали воронежских студентов нашатырем в пакете, пойдут под суд

СЕГОДНЯ 18:11 2019-01-17T18:16:40+03:00

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Как сообщает областная прокуратура, в Воронеже завершили расследование уголовного дела о превышении полномочий двумя полицейскими. Медицинская экспертиза заключила, что молодым людям, которых привели в участок, нанесли травмы - кровоподтеки и ссадины. Прокуратура передала уголовное дело в суд. Оба лейтенанта отстранены от службы. Правда, по данным организации "Зона права", это произошло только в декабре, хотя сам случай, за который собираются судить сотрудников МВД, произошел в мае. По данным нашего источника, к студентам применяли своего рода пытку: их заставляли дышать нашатырем в целлофановом пакете. Это якобы происходило в отделе полиции номер 4. Как рассказали в "Зоне права", 'один из оперативников своей ногой наступал на цепь наручников, застегнутых на запястьях Гребенюка и Троянского, отчего те испытывали физическую боль". Лишь через шесть с лишним часов молодых людей отпустили из здания отдела полиции. А требовали от них якобы признания в краже. Это дело получило огласку, потому что запись допроса просочилась в сеть.