Воронежские дорожники добрались до «зебр»

СЕГОДНЯ 20:03 2019-01-17T20:03:32+03:00

Пока позволяет погода, дворники подчищают снег на обочинах дорог и во дворах

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В первые часы и дни после снегопада коммунальные службы едва успевали разгребать завалы на центральных улицах. Сейчас, когда осадки сделали паузу, снегоуборочная техника и рабочие с лопатами добрались до дворов, межквартальных проездов и подходов к пешеходным переходам.

- Вместе с тем работы еще много. Вследствие резких перепадов температур на тротуарах и кровлях домов быстро образуется наледь. Необходимо постоянно проводить мониторинг проблемных мест и подключаться к исправлению ситуации, - рассказал руководитель управы Ленинского района Сергей Корчевников.

Работа по уборке снега продолжается в круглосуточном режиме. Например, в ночь на 17 января на улицах Ленинского района трудились 30 единиц различной специализированной техники. Вывезено 825 кубометров снега. Для обработки проезжей части дорог использовано 20 т песко-соляной смеси. Работы продолжились и с наступлением дня.