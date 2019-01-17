Мэр Воронежа: «Нужно сократить неэффективных чиновников и увечить количество дворников»

СЕГОДНЯ 18:03 2019-01-17T18:03:08+03:00

А тем, кто не согласен с этой мыслью, Вадим Кстенин посоветовал отправиться поработать лопатой

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В мэрии Воронежа прошло совещание, посвященное вопросам кадровой политики в горадминистрации. По словам руководителя управления муниципальной службы и кадров Александра Шамарина, в последние годы штат администрации постоянно сокращается. Исключением стал 2018 год, когда в управы Ленинского и Центрального районов ввели временные должности для обработки информации по платным парковкам – 8 единиц. Таким образом общая численность чиновников составила 1443 человека.

– В целом я поддерживаю сокращение штатов недостаточно эффективно работающих структурных подразделений, - отметил глава города Вадим Кстенин. - При этом мы должны сокращать неэффективно работающих чиновников, а не тех людей, которые своим трудом наводят порядок на улицах города! Количество рабочих рук в производственном секторе мы должны наращивать. Да, у нас есть нормативы по численности комбинатов, но в случае, когда речь идет о такой проблеме, как очистка тротуаров, мы должны взять курс на расширение штатов и на повышение зарплат работникам ручной уборки. Это очень тяжелый труд. Любому сомневающемуся я предлагаю взять лопату, поработать хотя бы час в тяжелых зимних условиях и вспомнить, что «ручники» так трудятся по восемь часов.

Для решения задачи эффективной очистки тротуаров города от снега в мэрии подготовили предложения по новой штатной и организационной структуре комбинатов благоустройства. Решено основную часть дополнительно принятых сотрудников ручной уборки закрепить за конкретными участками тротуаров. Оставшиеся войдут в состав мобильных бригад для оперативного выполнения задач по уборке.