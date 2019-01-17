2019-01-17T17:27:53+03:00
Происшествия

В Воронежской области грабителя кафе нашли по пятнам крови

Парень поранился, пока пытался открыть окно
Виктор ПАВЛОВ
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Сегодня, 17 января, сотрудники Росгвардии получили сигнал "Тревога" из кафе, расположенного в Борисоглебске. Через несколько минут они были на месте. На первом этаже заметили отжатое окно и пятна крови.

Сотрудники заблокировали помещение и обошли все комнаты. В итоге задержали 18-летнего нетрезвого парня. У него нашли два ножа. Видимо, эти инструменты он и использовал для того, чтобы открыть окно. Получилось не совсем удачно - парень порезался.

Молодого человека передали полицейским. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Хозяин кафе поблагодарил росгвардейцев.

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