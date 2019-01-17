2019-01-17T17:26:26+03:00
Происшествия

Жителя Воронежской области второй раз будут судить за езду в пьяном виде

Мужчине грозит крупный штраф или исправительные работы
Елена ФЕДЯШЕВА
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Полицейские задержали выпивоху на дороге в 4 часа утраПолицейские задержали выпивоху на дороге в 4 часа утраФото: из архива «КП»
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В Россошанском районе Воронежской области 24-летнего водителя второй раз будут судить за пьяную езду.

- Гражданин дважды управлял автомобилем в состоянии опьянения, за что в итоге отбыл 28 дней в колонии-поселении, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Нарушителя на три года лишали водительского удостоверения, но урока он не усвоил. 12 августа 2018 года машину обвиняемого «Фольксваген-Джетта» остановили на дороге сотрудники ДПС. Мужчина оказался в состоянии алкогольного опьянения.

- По результатам алкотестера, в его крови было выявлено 0,777 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, - отметили в пресс-службе полиции.

По факту возбудили уголовное дело, материалы расследования передали в Россошанский суд.

- В соответствии с действующим законодательством суд может назначить нарушителю штраф от 200 до 300 тысяч рублей либо до 480 часов обязательных работ, либо приговорить к лишению свободы на срок до двух лет или к принудительным работам на тот же срок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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