2019-01-17T17:16:18+03:00
Общество

В работе экс-руководителя управления Росприроднадзора по Воронежской области не обнаружили конфликта интересов

В итоге Виктор Ступин ушел на пенсию по собственному желанию
Яков СТРОГОВ
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Виктор Ступин.Виктор Ступин.Фото: 53.rpn.gov.ru
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Стали известны подробности ухода с должности руководитель управления Росприроднадзора по Воронежской области. Напомним, Виктор Ступин покинул свой пост в начале 2018 года. Причем прокуратура примерно в то же время заявляла, что при его работе имел место конфликт интересов при выдаче лицензии на сбор и транспортировку отходов для коммерческой организации, где работал директором его родной брат.

Однако Виктор Ступин заявил, что на самом деле никакого конфликта интересов не было:

- Информация о выдаче лицензии ООО «Экохим» автоматически передавалась в Систему электронного документооборота и ни от кого не скрывалась, - заявил он. - В 2016–2017 годах прокуратура неоднократно проводила проверки управления, но наличия конфликта интересов при выдаче лицензии ООО «Экохим» не было установлено. И только в акте облпрокуратуры от 29 сентября 2017 года указано, что я не принял мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не исполнив обязанность по уведомлению руководства Минприроды. «Фактически» уведомление о возможном конфликте интересов было направлено в центральный аппарат Росприроднадзора 24 августа, до начала проверки облпрокуратуры. Кроме того, в соответствии с протоколом от 14 июля 2017 года мой брат Владимир Ступин общим собранием участников ООО "Экохим" освобожден от должности директора и выведен из состава компании. То есть более чем за месяц до начала проверки.

Напомним, прокуратура вносила представление об увольнении чиновника в связи с утратой доверия по все той же причине конфликта интересов. Однако Ступин предоставил документы, согласно которым он ушел на пенсию по выслуге лет по собственному желанию.

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