2019-01-17T16:29:27+03:00
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В Воронеже перекроют дорогу под Каменным мостом

На одну ночь перестанет действовать спуск к набережной
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Ограничения будут действовать одну ночьОграничения будут действовать одну ночьФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С 21.00 17 января и до 5 часов утра 18 января в Воронеже закроют движение транспорта по участкам улиц Орджоникидзе и Чернышевского. Об этом сообщают в городской администрации. Ограничения связаны с уборкой проезжей части и вывозом снега.

Закрыта будет часть улицы Орджоникидзе от Володарского до Чернышевского, а также часть улицы Чернышевского от Орджоникидзе до Софьи Перовской. Это тот самый спуск к набережной, украшением которого является Каменный мост.

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