Легенде воронежского футбола до 15 февраля нужно собрать деньги на операцию

СЕГОДНЯ 16:22 2019-01-17T16:22:27+03:00

Сергей Крестененко страдает от лейкоза и рака. Помочь могут только в Москве

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Легендарному воронежскому форварду конца 70-х – начала 80-х годов Сергею Крестененко снова нужна помощь. Напомним, его жена Ирина просила помочь с деньгами на операцию в октябре 2018 года. С тех пор на операцию в клинике университета имени Сеченова удалось собрать 165 тысяч рублей. Но нужны 250 тысяч…

Сергею Крестененко в апреле 2018 года поставили страшный диагноз – рак, а потом еще и определили лейкоз. После этого он прошел 32 сеанса лучевой терапии. Теперь требуется хирургическое вмешательство – нужно удалить опухоль.

Все, кто хочет помочь Сергею Крестененко, могут перевести деньги на:

его карту Сбербанка – 4276 8130 1819 9823 (Сергей Васильевич К.).

Сделать перевод также можно по номеру телефона : 8 930 401 08 70

или реквизитам:

Кор. счет: 30101810600000000681 в РКЦ ГУ ЦБ РФ г. Воронежа

ОКАТО 20401380000

ИНН 7707083893

КПП 366402001

БИК 042007681

Р/с: 40817810213001785797

Справка «КП»

Сергей Крестененко родился 25 июня 1956 года в Белгороде. Будучи футболистом, выступал на двух позициях: нападающего и полузащитника. Мастер спорта СССР (1985). За свою карьеру выступал в командах: «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Динамо» (Москва), «Факел» (Воронеж), «Салют» (Белгород), «Динамо» (Ставрополь), «Химик» (Степногорск), «Локомотив» (Москва), «Металлист» (Харьков), «Стрела» (Воронеж), «Динамо» (Белая Церковь), «Автомобилист» (Воронеж), «Электроника» (Воронеж), «Видеофон» (Воронеж).

Затем был тренером команд «Рось» (Белая Церковь), «Оскол» (Старый Оскол), «Автомобилист» (Воронеж), «Электроника» (Воронеж), «Локомотив» (Лиски), «Звезда» (Воронеж), «Рудгормаш» (Воронеж), «Факел - Воронеж» (Воронеж), «Факел» (Воронеж),«Олимпик» (Новая Усмань), СДЮСШОР «Факел» (Воронеж), ДЮСШ «Чайка» (Воронеж), СДЮСШОР-15 (Воронеж), ГМЗ «Ритм» (Грибановский).

Стаж Сергея Крестененко в футболе – 55 лет. В спорт он пришел шестилетним мальчишкой. В 10 уже был лучшим среди сверстников. В 14 стал чемпионом Белгородской области. В 1976 году получил именную бронзовую медаль как один из 22 лучших футболистов первой и второй лиг. Победитель Кубка СССР (1977 г. – в составе столичного «Динамо»). Серебряный призер чемпионата СССР (1981 г. – в составе столичного «Спартака»).