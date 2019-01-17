2019-01-17T16:03:42+03:00
Общество

В воронежскую областную детскую больницу №2 купят томограф

Средства на это выделят в рамках национального проекта "Здравоохранение"
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской области
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В этом году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в детскую областную больницу №2 приобретут новый 64-срезовый томограф, который обеспечит проведение исследований на совершенно ином уровне.

По данным департамента здравоохранения Воронежской области, ежегодно в стационаре выполняется более 50 тысяч рентген-исследований, 7,5 тысяч на компьютерном томографе, 30 тысяч УЗИ, 5 тысяч МРТ. Всего ежегодно проходит лечение более 90 тысяч детей, из которых 24 тысячи – в стационаре. Лечение в больнице №2 проходят в том числе дети из соседних регионов и даже из других стран.

- Новый компьютерный томограф, который ждут в больнице в этом году, придет на смену 6-срезовому томографу, который работает с 2006 года, - рассказали в департаменте. - Сейчас уже готова вся необходимая для покупки аппарата документация. Заявка на финансирование подтверждена.

По словам специалистов, новый томограф будет значительно превосходить ныне используемый, на нем будут обследовать не только пациентов ОДКБ №2, но и ВОДКБ №1 и других больниц Воронежской области.

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