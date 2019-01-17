2019-01-17T15:49:54+03:00
Общество

В двух местах будущих крещенских купаний в Воронеже вода не соответствует микробиологическим нормативам

Кроме того, стало известно, в каких родниках превышено содержание загрязняющих веществ
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Не во всех купелях можно заглатывать воду. Желательно окунаться, препятствуя попаданию воды в вот и носоглоткуНе во всех купелях можно заглатывать воду. Желательно окунаться, препятствуя попаданию воды в вот и носоглоткуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Перед праздником Крещения специалисты Роспотребнадзора решили отобрать пробы питьевой воды из родников, ведь у людей имеется традиция в крещенскую ночь набирать бутылки и кувшины в природных источниках. Оказалось, что в ряде из них вода не дотягивает до санитарно-гигиенических норм. Например, в следующих семи родниках нашли превышение по санитарно-химическим показателям:

- в Воронежском центральном парке;

- Родник "Святого Тихона Чудотворца" у озера Круглое;

- "Митрофановский" на ул. Софьи Перовской;

- "ВОГРЭСовский";

- родник севернее моста "ВОГРЭС";

- у санатория профилактория"«Дон";

- в районе базы "Факел" поселок Тепличный).

Кроме того, по микробиологическим показателям установлено несоответствие проб воды в купелях на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади и воды в озере "Большое" (микрорайон Подклетное). Это значит, что окунаться туда нужно, не заглатывая воду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские, которые якобы пытали воронежских студентов нашатырем в пакете, пойдут под суд
Мэр Воронежа: «Нужно сократить неэффективных чиновников и увечить количество дворников»
В Воронежской области грабителя кафе нашли по пятнам крови
Жителя Воронежской области второй раз будут судить за езду в пьяном виде
В работе экс-руководителя управления Росприроднадзора по Воронежской области не обнаружили конфликта интересов
В Воронеже перекроют дорогу под Каменным мостом
Легенде воронежского футбола до 15 февраля нужно собрать деньги на операцию
В воронежскую областную детскую больницу №2 купят томограф
Житель Воронежской области нечаянно убил приятеля в гараже
Воронежская область оказалась в кольце эпидемии гриппа
Воронежцев предупредили о шквалистом ветре
С воронежца требовали 38 тысяч за возможность самостоятельного бизнеса
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Воронеже и области стало дороже снять однокомнатную квартиру
Воронежцы могут пожаловаться на вывоз мусора
Спасатели рассказали воронежцам, как вести себя, если вы стали очевидцем ДТП
Облправительство: вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей на человека
В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят сквер
В Воронеже ищут липчанина на инвалидной коляске, которого могли видеть просящим милостыню