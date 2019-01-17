В двух местах будущих крещенских купаний в Воронеже вода не соответствует микробиологическим нормативам

СЕГОДНЯ 15:45 2019-01-17T15:49:54+03:00

Не во всех купелях можно заглатывать воду. Желательно окунаться, препятствуя попаданию воды в вот и носоглотку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Перед праздником Крещения специалисты Роспотребнадзора решили отобрать пробы питьевой воды из родников, ведь у людей имеется традиция в крещенскую ночь набирать бутылки и кувшины в природных источниках. Оказалось, что в ряде из них вода не дотягивает до санитарно-гигиенических норм. Например, в следующих семи родниках нашли превышение по санитарно-химическим показателям:

- в Воронежском центральном парке;

- Родник "Святого Тихона Чудотворца" у озера Круглое;

- "Митрофановский" на ул. Софьи Перовской;

- "ВОГРЭСовский";

- родник севернее моста "ВОГРЭС";

- у санатория профилактория"«Дон";

- в районе базы "Факел" поселок Тепличный).

Кроме того, по микробиологическим показателям установлено несоответствие проб воды в купелях на Воронежском водохранилище у Адмиралтейской площади и воды в озере "Большое" (микрорайон Подклетное). Это значит, что окунаться туда нужно, не заглатывая воду.