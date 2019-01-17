Житель Воронежской области нечаянно убил приятеля в гараже

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-17T15:41:35+03:00

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В Аннинском районе Воронежской области следователи завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Анны, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему 42-летнему приятелю. По версии следствия, 20 сентября 2018 года мужчины распивали в гараже на улице Ватутина спиртные напитки. Под действием алкоголя между приятелями вспыхнула ссора. Обвиняемый ударил своего оппонента кулаком в лицо. Тот упал и ударился головой об кирпичную стену гаража.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. По данным судмедэкспертизы смерть его наступила от тупой травмы головы.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, в том числе очевидцев преступления, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз.

Закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.