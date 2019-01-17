2019-01-17T15:41:35+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области нечаянно убил приятеля в гараже

Обвиняемому грозит два года исправительных работ или тюрьмы
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Аннинском районе Воронежской области следователи завершили расследование дела в отношении 34-летнего жителя Анны, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему 42-летнему приятелю. По версии следствия, 20 сентября 2018 года мужчины распивали в гараже на улице Ватутина спиртные напитки. Под действием алкоголя между приятелями вспыхнула ссора. Обвиняемый ударил своего оппонента кулаком в лицо. Тот упал и ударился головой об кирпичную стену гаража.

Пострадавшего доставили в больницу, но врачам не удалось спасти ему жизнь. По данным судмедэкспертизы смерть его наступила от тупой травмы головы.

- На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, дал признательные показания, которые подтвердил при проведении проверки показаний на месте, - рассказали в пресс-службе СУСК по Воронежской области. - Его вина также подтверждается показаниями свидетелей, в том числе очевидцев преступления, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз.

Закон предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские, которые якобы пытали воронежских студентов нашатырем в пакете, пойдут под суд
Мэр Воронежа: «Нужно сократить неэффективных чиновников и увечить количество дворников»
В Воронежской области грабителя кафе нашли по пятнам крови
Жителя Воронежской области второй раз будут судить за езду в пьяном виде
В работе экс-руководителя управления Росприроднадзора по Воронежской области не обнаружили конфликта интересов
В Воронеже перекроют дорогу под Каменным мостом
Легенде воронежского футбола до 15 февраля нужно собрать деньги на операцию
В воронежскую областную детскую больницу №2 купят томограф
В двух местах будущих крещенских купаний в Воронеже вода не соответствует микробиологическим нормативам
Воронежская область оказалась в кольце эпидемии гриппа
Воронежцев предупредили о шквалистом ветре
С воронежца требовали 38 тысяч за возможность самостоятельного бизнеса
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года
В Воронеже и области стало дороже снять однокомнатную квартиру
Воронежцы могут пожаловаться на вывоз мусора
Спасатели рассказали воронежцам, как вести себя, если вы стали очевидцем ДТП
Облправительство: вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей на человека
В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят сквер
В Воронеже ищут липчанина на инвалидной коляске, которого могли видеть просящим милостыню