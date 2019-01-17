Воронежская область оказалась в кольце эпидемии гриппа

СЕГОДНЯ 15:09 2019-01-17T15:09:39+03:00

В соседней Украине от гриппа уже умерли 25 человек Фото: из архива «КП»

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В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по гриппу в странах Европы, на Украине, в Грузии и Турции в Воронежской области усилили санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу России.

В странах Северного полушария уже бушует эпидемия гриппа, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Количество заболевших постоянно растет в Европе. В Исландии, Норвегии, Португалии, Швеции и Турции зарегистрировали широкое распространение вирусов гриппа, в Греции, Латвии, Словакии и Узбекистане – локальные вспышки, в восьми странах заболеваемость достигла региональных масштабов.

- По данным Центра контроля и профилактики заболеваний Грузии по состоянию на 11 января 2019 года в Грузии отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации по гриппу, где в настоящее время отмечается активная циркуляция вируса гриппа А(Н1N1)09, зарегистрировано 162 лабораторно подтвержденных случая заболевания гриппом А(Н1N1)09, в т.ч. 15 летальных исходов, что связано с поздним обращением за медицинской помощью, сведения об их привитости отсутствуют, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

На Украине уже зарегистрировали 25 смертей от лабораторно подтвержденного гриппа. Среди умерших один ребенок, остальные – в возрасте 34-44 лет. Никто из умерших не был привит.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области просит жителей учитывать эту информацию при планировании поездок.