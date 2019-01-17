2019-01-17T14:23:22+03:00
Общество

Воронежцев предупредили о шквалистом ветре

Непогода ожидается к вечеру четверга, 17 января
Елена ФЕДЯШЕВА
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Будьте осторожны!Будьте осторожны!Фото: из архива «КП»
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Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области со ссылкой на Воронежский гидрометцентр сообщает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются на территории региона в период с 18.00 17 января до 06.00 18 января 2019 года. В это время, согласно, прогнозам резко усилится юго-западный ветер, его порывы могут достигать 18 м/с, что считается шквалом.

Спасатели напоминают жителям региона о мерах безопасности: во время сильного ветра не стойте под плохо закрепленными конструкциями (например, рекламными щитами и вывесками), держитесь подальше от высоковольтных линий электропередач и больших деревьев. В случае ЧП звоните по телефону 112 или 101.

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