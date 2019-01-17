2019-01-17T14:00:36+03:00
Происшествия

С воронежца требовали 38 тысяч за возможность самостоятельного бизнеса

Неизвестные устроили пострадавшему засаду в офисе в центре города
Елена ФЕДЯШЕВА
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Над потерпевшим издевались до потери сознанияНад потерпевшим издевались до потери сознанияФото: из архива «КП»
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29-летний воронежец жестоко поплатился за попытку работать на самого себя. Раньше молодой человек трудился в фирме, предоставляющей бытовые услуги, но потом уволился и решил самостоятельно вести бизнес. А через некоторое время ему позвонил его бывший работодатель и предложил обсудить новые условия сотрудничества. Ничего не подозревающий воронежец отправился на встречу в один из офисов в центре Воронежа.

- Когда мужчина прибыл по указанному адресу, в темном помещении офиса неизвестные лица начали избивать его и требовать денежные средства в сумме 38 тысяч рублей за возможность беспрепятственно в дальнейшем заниматься предпринимательской деятельностью, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - При этом злоумышленники связали мужчину, надевали на голову полиэтиленовый пакет. После потери сознания, потерпевший пришел в себя около своего дома.

28 декабря 2018 года потерпевший обратился с заявлением в полицию. Оперативникам удалось быстро выйти на след вымогателей. Под подозрение попали 44 и 48–летние жители города Воронежа. Их задержали и доставили в отдел полиции.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство». Злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

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