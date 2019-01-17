В Воронеже и области стало дороже снять однокомнатную квартиру
Такая тенденция наблюдается по всей стране
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Специалисты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали цены на аренду однокомнатных квартир в 2018 году. Исследование цен провели в том числе и в Воронежской области. Оказалось, что за последний квартал ушедшего года снять однушку стало дороже на выросла на 2,3 % по сравнению с тем же периодом 2017-го. Средняя стоимость месяца проживания изменилась с 10 430 до 10 667.
Отметим, что средняя арендная ставка за год выросла в 69 регионах страны. Наибольшее повышение отмечено в Республике Саха и других северных регионах.