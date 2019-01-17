2019-01-17T13:24:25+03:00
Общество

Воронежцы могут пожаловаться на вывоз мусора

Платежки с новыми суммами за ТКО придут в феврале.
Татьяна МИСТЮКОВА
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С этого года с мусором начали обращаться по-новому.С этого года с мусором начали обращаться по-новому.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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С 1 января жители Воронежской области вместе со всей Россией вступили в очередную коммунальную реформу - теперь сбором и утилизацией мусора будут заниматься по-новому.

Соответственно вырастет и плата за вывоз ТКО. Она составит в среднем 100 рублей с каждого проживающего в квартире (частном доме). При этом платить по-новому будут жители только так называемого воронежского кластера, в который вошли прилегающие к областному центру районы и сам Воронеж. Услуги по вывозу ТКО им будет представлять комапния "Экотехнологии".

Как рассказала руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Галина Смирнова, на плохой вывоз мусора можно пожаловаться как в сам департамент ЖКХ, так и региональному оператору - "Экотехнологии".

- Чтобы сделать систему вывоза мусора более понятной и разъяснить каждому гражданину, созданы "горячие" линии. Одна в департаменте ЖКХ - 212-61-12, и вторая создана в самих "Экотехнологиях", (регионального оператора). Туда люди могут обращаться по поводу плохого вывоза мусора или с жалобами на платежи. Телефон регионального оператора - 202-88-90, плюс у него работают экономическая и юридическая службы, которые помогут разъяснить размер платы - телефоны 260-55-38 или 206-55-93.

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