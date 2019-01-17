Спасатели рассказали воронежцам, как вести себя, если вы стали очевидцем ДТП

СЕГОДНЯ 12:56 2019-01-17T12:56:56+03:00

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После чудовищного случая с гибелью восьми человек в горящих после ДТП машинах спасатели подготовили для воронежцев памятку с рекомендациями по действиям в случае, если вы стали очевидцем аварии.

Вот эти простые, но способные сохранить жизнь пострадавшим правила:

1. Вызывайте экстренные службы. Этот пункт всегда был и будет первым. Телефоны – 112 или 101. Только учтите – это должен быть не истеричный крик «Помогите, тут люди в аварию попали!!!», а сухой и короткий доклад, содержащий максимум информации – место ДТП, обстоятельства, наличие пострадавших и тяжесть их травм, необходимость их деблокирования в смятых автомобилях, возможность возгорания и прочее. Если это трасса – максимально точно установить место ДТП – километровые столбы, навигатор в конце концов! От этой информации напрямую будет скорость реагирования подразделений на вызов.

2. Ночью – обозначьте себя! Если авария произошла ночью на слабоосвещенной или неосвещенной трассе, необходимо как можно лучше обозначить место аварии – выставить знаки аварийной остановки, на всех остановившихся машинах включить «аварийку», а еще лучше одну из машин свидетелей происшествия развернуть фарами против движения. Множество случаев гибели очевидцев, пытающихся помочь пострадавшим – лишнее тому подтверждение, что это правило написано кровью.

3. Спасать или не спасать? Если в разбившихся машинах имеется «тяжелый» пострадавший не нужно его доставать самостоятельно! Если у человека травма позвоночника или другие серьезные травмы, а вы будете его вытаскивать, вероятность того, что человек останется инвалидом на коляске или умрет от болевого шока весьма велика. Разговаривайте с ним, отвлекайте, держите в сознании до прибытия скорой и спасателей. Обязательно спросите про аллергию на лекарства - "скорой" эта информация потом очень пригодится. Пострадавший с травмой позвоночника извлекается из автомобиля по особой методике. Исключение только одно – когда есть явная угроза жизни, например, загорание автомобиля.

4. Пожар – реален! Пожар при ДТП не такая уж и редкость. Деформация высоковольтных проводов, разлив топлива – явления обыденные и крайне пожароопасные. Огонь вспыхнуть может не сразу после столкновения, а спустя некоторое время. Совет один – держать наготове исправный, проверенный огнетушитель и, по возможности, скинуть клеммы с аккумуляторов пострадавших автомобилей.

5. Машина в столб, на машину – провода? Бывает так, что в случае аварии с электрическим оборудованием (столбы, мачты электропередач и пр.) провода под напряжением падают на транспортное средство. Тут совет один – не подходить. Если это провод высокого напряжения (более 1кВ), то количество пострадавших может увеличится ровно на количество желающих помочь. Зона поражения такого провода – 8 метров. Поэтому срочно 112, никого не подпускать и без самодеятельности!

6.Жгут, бинт, ватный тампон? Оказание доврачебной помощи – достаточно серьезное дело. В рамках одной заметки очень сложно дать общие советы по этой тематике. Конечно, лучше всего, освоить элементарные способы оказания доврачебной помощи, в жизни всякое может пригодится. Если не обладаете навыками и знаниями – лучше обеспечьте скорейшее прибытие экстренных служб и безопасность на месте происшествия.

7. Не будьте равнодушными! Если перед вами произошла авария – остановитесь и помогите, чем можете. Помните, 5-10 минут, до прибытия экстренных служб, вы – хозяин положения. Очень многое зависит от вас.