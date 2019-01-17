2019-01-17T13:26:23+03:00
Общество

Облправительство: вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей на человека

Первые платежки с новыми суммами за ТКО придут в феврале
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Галина Смирнорва рассказала о новых правилах обращения с отходами.Галина Смирнорва рассказала о новых правилах обращения с отходами.Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала, как с нового года вырастет плата за вывоз твердых коммунальных отходов. По ее словам, в среднем каждый проживающий в квартире (частном доме) должен будет платить чуть больше 100 рубей.

- Если раньше плата рассчитывалась исходя из квадратных метров (при этом в частных домах действовала другая норма - по количеству проживающих), то с 1 января этого года платить за вывоз твердых коммунальных отходов должен каждый проживающий. Плата составит чуть больше 100 рублей с человека. Данные по числу проживающих региональному оператору должны будут предоставить управляющие компании путем поквартирного обхода. Платежки с новыми суммами за январь придут в феврале, - отметила Галина Смирнова.

При этом полная плата за вывоз ТКО составит 165 рублей с человека. Выпадающие 65 рублей (плюс минус) возьмет на себя региональный оператор. Ему, в свою очередь, эти выпадающие доходы компенсирует бюджет Воронежской области, после принятия соответствующего закона воронежской Облдумой. На эти цели правительство региона на год заложило 350 млн. рублей.

Здесь также стоит отметить, что новые правила и тарифы коснутся только воронежского кластера (в него вошли Рамонь, Новая Усмань, Хохол, Репьевка, Семилуки, Воронеж, Нововронеж, Каширское вместе с селами). Во всех остальных районах система еще не заработала, и жители будут платить за вывоз мусора по прежним тарифам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже и области стало дороже снять однокомнатную квартиру
Воронежцы могут пожаловаться на вывоз мусора
Спасатели рассказали воронежцам, как вести себя, если вы стали очевидцем ДТП
В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят сквер
В Воронеже ищут липчанина на инвалидной коляске, которого могли видеть просящим милостыню
Восемь директоров воронежских УК лишили квалификационных аттестатов
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Во время весенней сессии Совет Федерации будет обеспечивать реализацию нацпроектов на законодательном уровне
Воронежский водоканал предупреждает о неизвестных, запугивающих жильцов срочной поверкой счетчиков
Активисты просят внести свою схему велодорожек в новый генплан Воронежа
Воронежскую больницу № 2 ждет капитальный ремонт за 38 миллионов рублей
В Воронеже за год подорожали огурцы и капуста: цены на продукты в среднем выросли на 6,4 %
81-летняя пенсионерка рухнула с 7 этажа в Воронеже
Проректор Воронежского госуниверситета возглавил "техноложку"
Пепельные осадки превратили воронежский райцентр в Сайлент-Хилл
Скончался воронежский поэт и художник Валерий Исаянц
Японцы назвали самые депрессивные районы Воронежа
Система общественного транспорта Воронежа будет перестроена к 2020 году
Мэр Воронежа назвал закрытие трамвая трагедией
В трех районах Воронежа начинают большой ямочный ремонт
Воронежские полицейские помогли автомобилистке заменить колесо
В полиции пообещали присмотреться к руководителю задержанного воронежского инспектора
В Воронеже нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика
Воронежские мошенники с помощью пары звонков украли 6,4 миллиона
Житель Воронежской области перевел деньги жене брата и понял, что она мошенник