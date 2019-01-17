Облправительство: вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей на человека

СЕГОДНЯ 12:46 2019-01-17T13:26:23+03:00

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Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова рассказала, как с нового года вырастет плата за вывоз твердых коммунальных отходов. По ее словам, в среднем каждый проживающий в квартире (частном доме) должен будет платить чуть больше 100 рубей.

- Если раньше плата рассчитывалась исходя из квадратных метров (при этом в частных домах действовала другая норма - по количеству проживающих), то с 1 января этого года платить за вывоз твердых коммунальных отходов должен каждый проживающий. Плата составит чуть больше 100 рублей с человека. Данные по числу проживающих региональному оператору должны будут предоставить управляющие компании путем поквартирного обхода. Платежки с новыми суммами за январь придут в феврале, - отметила Галина Смирнова.

При этом полная плата за вывоз ТКО составит 165 рублей с человека. Выпадающие 65 рублей (плюс минус) возьмет на себя региональный оператор. Ему, в свою очередь, эти выпадающие доходы компенсирует бюджет Воронежской области, после принятия соответствующего закона воронежской Облдумой. На эти цели правительство региона на год заложило 350 млн. рублей.

Здесь также стоит отметить, что новые правила и тарифы коснутся только воронежского кластера (в него вошли Рамонь, Новая Усмань, Хохол, Репьевка, Семилуки, Воронеж, Нововронеж, Каширское вместе с селами). Во всех остальных районах система еще не заработала, и жители будут платить за вывоз мусора по прежним тарифам.