2019-01-17T12:16:35+03:00
Общество

В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят сквер

Новое место отдыха появится у жителей микрорайона Подгорное
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта мэрии Воронежафото с сайта мэрии Воронежа
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Жители микрорайона Подгорное переживают за судьбу памятника «Подгоренцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны». Обелиск требует реконструкции. С просьбой провести ее, активисты обратились в администрацию города. Чиновники управы Коминтерновского района во главе с руководителем выехали на место и обсудили перспективы благоустройства памятника и прилегающей территории.

- Чаяния жителей микрорайона Подгорное идут в унисон с намерениями управы Коминтерновского района по масштабному благоустройству сквера, - отметили в пресс-службе горадминистрации. - По поручению руководителя управы Юрия Бавыкина уже готовится эскизное решение грядущего благоустройства.

В ближайшее время чиновники рассмотрят вопросы замены мемориальных плит с именами героев, установленных на памятнике «Подгоренцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Кроме того обрезку, кронирование деревьев, спил сухих деревьев проведут на территории сквера у памятного знака «Воинам - танкистам», а также на территории братской могилы №291, расположенной на гражданском кладбище микрорайона Подгорное. Весной у мемориалов высадят декоративный кустарник.

Решается и вопрос устройства освещения будущего сквера.

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