В Воронеже ищут липчанина на инвалидной коляске, которого могли видеть просящим милостыню

СЕГОДНЯ 12:03 2019-01-17T12:03:11+03:00

Этот человек может быть дезориентирован, поэтому ему очень нужна помощь

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Поисковый отряд "Черноземье" разместил у себя информацию о пропавшем в Липецке 57-летнем мужчине. Волонтерам поступала информация о том, что липчанина могли видеть в Воронеже просящим милостыню. Поэтому присмотритесь к этому фото и свяжитесь с отрядом по номерам 8 909 215 66 06 или 8 920 447 70 80, если увидите этого человека.

Александра Шуваева ищут с 8 декабря. В последний раз его видели в районе остановки "ЛГТУ" на улице Московской. Пропавший передвигается при помощи инвалидной коляски. В день исчезновения он был одет в зеленый пуховик, черную шапку, коричневые вязаные перчатки и свитер темного цвета. Поисковики предупреждают, что мужчина может быть дезориеентирован.