2019-01-17T11:55:37+03:00
Общество

Восемь директоров воронежских УК лишили квалификационных аттестатов

Теперь им три года запрещено обслуживать жилые дома
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта ГЖИ Воронежской областифото с сайта ГЖИ Воронежской области
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Пресс-служба Государственной жилищной инспекции Воронежской области сообщила об аннулировании квалификационных аттестатов восьми управляющих компаний региона. Перед этим ГЖИ направила 19 заявок в ГИС ЖКХ о внесении сведений в реестр дисквалифицированных лиц. 10 из них подтверждены и сведения о дисквалифицированных лицах внесены Минстроем России в реестр. Эти меры надолго лишают УК права на обслуживание жилого фонда.

-Основанием для включения сведений в реестр дисквалифицированных лиц управляющих организаций является решение суда об аннулировании лицензии о применении административного наказания в виде дисквалификации, - пояснили в ведомстве. - Сведения, внесенные в реестр дисквалифицированных лиц управляющих организаций, содержатся в реестре в течение трех лет со дня их внесения.

Лицо, внесенное в реестр дисквалифицированных лиц ГИС ЖКХ, не может получить новую лицензию по управлению домами. При этом аннулируется выданный ему квалификационный аттестат, наличие которого является лицензионным требованием.

- В итоге, только через три года директор управляющей организации, лицензия которой аннулирована, вправе вновь сдать экзамен на получение квалификационного аттестата, - рассказали в ГЖИ.

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