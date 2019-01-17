2019-01-17T11:10:21+03:00
Общество

Во время весенней сессии Совет Федерации будет обеспечивать реализацию нацпроектов на законодательном уровне

В среду, 16 января, сенатор Сергей Лукин принял участие в открывающем весеннюю сессию 450-м заседании Совета Федерации
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В этот день в городе Шахты Ростовской области был объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме. И в начале пленарного заседания сенаторы почтили минутой молчания память жертв страшных трагедий, произошедших в городах Магнитогорск и Шахты. «Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы, — подчеркнула спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — Особенно горько осознавать, что жертвами стали и дети, чья жизнь только начиналась».

Читать далее...

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже и области стало дороже снять однокомнатную квартиру
Воронежцы могут пожаловаться на вывоз мусора
Спасатели рассказали воронежцам, как вести себя, если вы стали очевидцем ДТП
Облправительство: вывоз мусора для воронежцев будет стоить чуть больше 100 рублей на человека
В Коминтерновском районе Воронежа благоустроят сквер
В Воронеже ищут липчанина на инвалидной коляске, которого могли видеть просящим милостыню
Восемь директоров воронежских УК лишили квалификационных аттестатов
В Центрально-Черноземном банке произошли кадровые изменения
Воронежский водоканал предупреждает о неизвестных, запугивающих жильцов срочной поверкой счетчиков
Активисты просят внести свою схему велодорожек в новый генплан Воронежа
Воронежскую больницу № 2 ждет капитальный ремонт за 38 миллионов рублей
В Воронеже за год подорожали огурцы и капуста: цены на продукты в среднем выросли на 6,4 %
81-летняя пенсионерка рухнула с 7 этажа в Воронеже
Проректор Воронежского госуниверситета возглавил "техноложку"
Пепельные осадки превратили воронежский райцентр в Сайлент-Хилл
Скончался воронежский поэт и художник Валерий Исаянц
Японцы назвали самые депрессивные районы Воронежа
Система общественного транспорта Воронежа будет перестроена к 2020 году
Мэр Воронежа назвал закрытие трамвая трагедией
В трех районах Воронежа начинают большой ямочный ремонт
Воронежские полицейские помогли автомобилистке заменить колесо
В полиции пообещали присмотреться к руководителю задержанного воронежского инспектора
В Воронеже нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика
Воронежские мошенники с помощью пары звонков украли 6,4 миллиона
Житель Воронежской области перевел деньги жене брата и понял, что она мошенник