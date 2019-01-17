Во время весенней сессии Совет Федерации будет обеспечивать реализацию нацпроектов на законодательном уровне
В среду, 16 января, сенатор Сергей Лукин принял участие в открывающем весеннюю сессию 450-м заседании Совета Федерации
.
Изменить размер текста:
В этот день в городе Шахты Ростовской области был объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме. И в начале пленарного заседания сенаторы почтили минутой молчания память жертв страшных трагедий, произошедших в городах Магнитогорск и Шахты. «Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы, — подчеркнула спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — Особенно горько осознавать, что жертвами стали и дети, чья жизнь только начиналась».