Во время весенней сессии Совет Федерации будет обеспечивать реализацию нацпроектов на законодательном уровне

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-17T11:10:21+03:00

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В этот день в городе Шахты Ростовской области был объявлен траур по погибшим при взрыве газа в жилом доме. И в начале пленарного заседания сенаторы почтили минутой молчания память жертв страшных трагедий, произошедших в городах Магнитогорск и Шахты. «Безвременно оборвались жизни людей, многие получили тяжелые травмы, — подчеркнула спикер верхней палаты Валентина Матвиенко. — Особенно горько осознавать, что жертвами стали и дети, чья жизнь только начиналась».

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