Воронежский водоканал предупреждает о неизвестных, запугивающих жильцов срочной поверкой счетчиков

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-17T11:09:01+03:00

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В "РВК-Воронеж" поступают жалобы на извещения о необходимости всем и в обязательном порядке поверить счетчики на воду. Подписаны листовки "Центральной службы учета ресурсов". В извещениях утверждается, что федеральный закон якобы обязывает всех обез исключения поверить свои приборы до 31 января 2019 года. И в этом жильцам обещает помочь указанная выше контора. В действительности же даты поверки прибора у всех индивидуальны: сроки указываются в его паспорте и в акте ввода в эксплуатацию. Единственное, к чему обязывают потребителей - производить процедуру строго раз в шесть лет. Делать это коллективно к какой-либо дате не нужно.

- По истечении шести лет прибор снимается с учета как неповеренный, а начисления за услуги осуществляются по нормативам, - отмечают в "РВК-Воронеж".

Распространители листовок пострались придать им убедительности:

- Для схожести с настоящим в уведомлении указаны штрихкод и с некорректными тарифами, не имеющими отношения к действующим, - сообщили в водоканале.