Активисты просят внести свою схему велодорожек в новый генплан Воронежа
Власти Воронежа могут прислушаться к общественникам и в будущем проложить велодорожки в городе: новый генплан, который разрабатывают сейчас, уже хотят продумать с учетом необходимой миллионнику велоинфраструктуры. 16 января активисты движения "Велосипедизация Воронежа" встретились в мэрии с заместителем руководителя Управления главного архитектора Константином Кузнецовым. Обсуждение касалось появления велодорожек на проспекте Революции при его грядущей реконструкции. Активисты предложили свое виденье.
- При будущей реконструкции проспекта это может стать началом создания велоинфраструктуры города, - рассказал общественный деятель Александр Бурцев.
У представителей велосипедного движения есть и представление о том, как охватить велодорожками весь Воронеж. Первичный проект они презентовали еще в конце декабря.
Та самая схема, представляющая собой первичный вариант велокаркаса города