Активисты просят внести свою схему велодорожек в новый генплан Воронежа

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-17T13:30:30+03:00

Накануне общественники представили в мэрии свое виденье расположения велодорожек на проспекте Революции

Изменить размер текста: A A

Власти Воронежа могут прислушаться к общественникам и в будущем проложить велодорожки в городе: новый генплан, который разрабатывают сейчас, уже хотят продумать с учетом необходимой миллионнику велоинфраструктуры. 16 января активисты движения "Велосипедизация Воронежа" встретились в мэрии с заместителем руководителя Управления главного архитектора Константином Кузнецовым. Обсуждение касалось появления велодорожек на проспекте Революции при его грядущей реконструкции. Активисты предложили свое виденье.

- При будущей реконструкции проспекта это может стать началом создания велоинфраструктуры города, - рассказал общественный деятель Александр Бурцев.

У представителей велосипедного движения есть и представление о том, как охватить велодорожками весь Воронеж. Первичный проект они презентовали еще в конце декабря.