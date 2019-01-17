2019-01-17T13:30:30+03:00
Общество

Активисты просят внести свою схему велодорожек в новый генплан Воронежа

Накануне общественники представили в мэрии свое виденье расположения велодорожек на проспекте Революции
Юлия ТЕРНОВА
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Из архива «КП»Из архива «КП»
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Власти Воронежа могут прислушаться к общественникам и в будущем проложить велодорожки в городе: новый генплан, который разрабатывают сейчас, уже хотят продумать с учетом необходимой миллионнику велоинфраструктуры. 16 января активисты движения "Велосипедизация Воронежа" встретились в мэрии с заместителем руководителя Управления главного архитектора Константином Кузнецовым. Обсуждение касалось появления велодорожек на проспекте Революции при его грядущей реконструкции. Активисты предложили свое виденье.

- При будущей реконструкции проспекта это может стать началом создания велоинфраструктуры города, - рассказал общественный деятель Александр Бурцев.

У представителей велосипедного движения есть и представление о том, как охватить велодорожками весь Воронеж. Первичный проект они презентовали еще в конце декабря.

Та самая схема, представляющая собой первичный вариант велокаркаса города

Та самая схема, представляющая собой первичный вариант велокаркаса города

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