Воронежскую больницу № 2 ждет капитальный ремонт за 38 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:58 2019-01-17T10:02:58+03:00

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Департамент здравоохранения сообщает, что в Воронеже капитального ремонта ждет больница №2. Заявку на финансирование, смету и техзадание там подготовили в начале прошлого года. Ориентировочная стоимость проектных, ремонтных работ и оснащения составит около 38 миллионов рублей.

- Пищеблок ОДКБ №2 - типовое здание 1980 года постройки. Капитальный ремонт не проводился, однако за счет текущих ремонтов объект поддерживается в рабочем состоянии. Около двух млн. рублей больница затратила за последние два года на косметический ремонт помещений пищеблока, замену окон и дверных блоков, ремонт мягкой кровли. На сумму более 800 тыс. руб. обновила технологическое оборудование. Приобрели новые котлы, картофелечистки, мясорубки, холодильное оборудование, протирочные машины, жарочные шкафы, - сообщает пресс-служба облздрава.