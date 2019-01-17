В Воронеже за год подорожали огурцы и капуста: цены на продукты в среднем выросли на 6,4 %

СЕГОДНЯ 08:52 2019-01-17T11:44:39+03:00

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Как сообщает Воронежстальмост, за год цены на продовольственные товары повысились на 6.4 %. Статистики анализировали данные декабря 2017 и 2018 года. При этом в минувшем декабре о сравнению с ноябрем рост составил 2,4 %. Продуктовая корзина подорожала за год на 11 % и обходится теперь в 3662 рубля. Отметим, что эти цифры еще не учитывают повышения НДС в новом году.

Если же говорить об изменении цен на конкретные виды товаров, то значительно выросли капусту, помидоры и огурцы (в 1.3–1.5 раза). Отмечено повышение цен на мясо птицы, рыбное филе, разделанную мороженую рыбу, молоко, сычужные сыры, пшено, куриные яйца, картофель и плодоовощную продукцию (на 3.9–20.7 %) Напротив, снизились цены на рыбные консервы в томатном соусе, живую и охлажденную рыбу, фруктовые соки, газированные напитки, икру лососевых рыб (на 1.2–6.2 %).