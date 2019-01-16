81-летняя пенсионерка рухнула с 7 этажа в Воронеже

СЕГОДНЯ 20:42 2019-01-16T20:42:23+03:00

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Сегодня, 16 января, на улице Хользунова погибла 81-летняя женщина. Пенсионерка выпала с 7 этажа дома, расположенного у остановки "Подгоренская". Женщина скончалась на месте. О причинах случившегося пока ничего не известно.

В СУ СКР по Воронежской области сообщают о проведении доследственной проверки по факту смерти. Для того, чтобы выяснить точную причину произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что вечером субботы, 12 января, в Коминтерновском районе обнаружили тело 28-летней девушки. По данным силовиков, она упала с высоты 17 этажа. ЧП случилось на улице Шишкова. В тот же день на улице Юлюса Янониса погиб мужчина, выпавший из окна пятиэтажки.