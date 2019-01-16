Проректор Воронежского госуниверситета возглавил "техноложку"

СЕГОДНЯ 20:02 2019-01-16T20:10:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Проректора по науке и инновациям Воронежского государственного университета (ВГУ) Василия Попова назначили на должность исполняющего обязанности ректора Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ). Об этом сообщили в пресс-службе ВГУ.

Это назначение произошло после того, как ректор ВГУИТ Евгений Чертов ушел с поста. Дело в том, что он достиг предельного для должности возраста - 65 лет. Впереди - выборы ректора, которые пройдут под оком Министерства образования. Возможно, у Василия Попова получится избавиться от приставки "и.о." и утвердиться в качестве полноправного руководителя вуза.

Василий Попов родился в 1974 году. В 1997 защитил кандидатскую диссертацию. Стажировался в Амстердаме, Берлине. В 2001 году стал доцентом, работал в Университете г. Кампинас, Бразилия. В 2003 защитил докторскую. В 2007 стал замом председателя Координационного Совета по делам молодежи в научно-образовательной сфере при Совете по науке, образованию и технологиям при Президенте РФ. В 2008 году возглавил кафедру генетики, цитологии и биоинженерии ВГУ. В 2009 вошел в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России.