Пепельные осадки превратили воронежский райцентр в Сайлент-Хилл

СЕГОДНЯ 19:22 2019-01-16T19:27:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Часть города Лиски Воронежской области накрыло пепельными осадками. С неба падает сажа от семечек. Серые хлопья зафиксировали представители общественной организации "Гражданский патруль - Воронеж". По их словам, ночью 15 января случился выброс на местном маслозаводе.

Что любопытно, этот случай далеко не первый. В последний раз пепел с неба видели в Лисках 22 декабря. Общественники считают, что на заводе экономят на фильтрах. На самом предприятии во время одного подобного выброса уверяли: фильтры есть, и работают они исправно, но не всегда справляются с объемами производства.

Общественники направили жалобу в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.