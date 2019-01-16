Пепельные осадки превратили воронежский райцентр в Сайлент-Хилл
Часть города Лиски Воронежской области накрыло пепельными осадками. С неба падает сажа от семечек. Серые хлопья зафиксировали представители общественной организации "Гражданский патруль - Воронеж". По их словам, ночью 15 января случился выброс на местном маслозаводе.
Что любопытно, этот случай далеко не первый. В последний раз пепел с неба видели в Лисках 22 декабря. Общественники считают, что на заводе экономят на фильтрах. На самом предприятии во время одного подобного выброса уверяли: фильтры есть, и работают они исправно, но не всегда справляются с объемами производства.
Общественники направили жалобу в управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
Пепельные осадки накрыли Лиски.Видео: "Гражданский патруль - Воронеж"