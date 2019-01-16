Японцы назвали самые депрессивные районы Воронежа

СЕГОДНЯ 17:51 2019-01-16T17:52:39+03:00

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В Воронеже обсудили подготовку генплана и комплексной схемы организации дорожного движения. В совещании участвовал представитель японской компании Nikken Sekkei Research Institute Такаюки Ишикава. Он рассказал, благодаря чему легкорельсовый транспорт может стать инструментом развития районов города.

- Необходимо планировать развитие тех районов, которые будут прилегать к маршрутам прохождения ЛРТ и к транспортно-пересадочным узлам. В таких местах должен быть сконцентрирован бизнес, административные здания, места массового привлечения горожан. Также там должно появляться жилье для работников учреждений и организаций, – рассказал Такаюки Ишикава. - В рамках реализации этой концепции возникает экономический эффект. За счет создания таких деловых и жилых зон у транспортно-пересадочных узлов происходит повышение стоимости земли и, соответственно, недвижимости. Развивается бизнес, увеличиваются доходы городского бюджета, полученные средства могут в дальнейшем расходоваться на совершенствование транспортной сети.

Также гость из Японии выделил самые депрессивные районы Воронежа - места, где пространство используется неэффективно. Это территория между улицами Текстильщиков, Дружинников, Электросигнальная и Московским проспектом общей площадью 62,7 га, промышленные территории рядом с Остужева и Ленинским проспектом площадью 63,3 га, а также зону, прилегающую к железнодорожному вокзалу "Воронеж-1" площадью 14,8 га. Ну а мэр Воронежа причислил к депрессивным районам закоулки центра.

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