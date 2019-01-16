2019-01-16T16:58:24+03:00
Авто

В трех районах Воронежа начинают большой ямочный ремонт

Будут заделывать всевозможные выбоины и швы
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Работы пойдут в Левобережном, Советском и Центральном районахРаботы пойдут в Левобережном, Советском и Центральном районахФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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С 17 января в Левобережном, Советском и Центральном районах стартуют работы по устранению ям. Всевозможные выбоины и повреждения дороги будут заполнять литым асфальтобетоном. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.

- В ближайшие дни работы пойдут на набережной Массалитинова (в районе пересечения с улицей Достоевского), улицах Арбатской, Ленинградской, Ростовской (в районе домов №№ 59-61), Л. Шевцовой (в районе пересечения с улицей Краснозвёздной), - говорят в городской администрации. - Кроме того, планируется уделить внимание швам на эстакаде на улице Бурденко и путепроводах (проспект Патриотов, улица Лебедева).

Работа литым асфальтобетоном ведется в Воронеже уже около 10 лет. В мэрии подчеркивают, что применение данной технологии позволяет работать при температуре до минус 15 градусов.

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