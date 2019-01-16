2019-01-16T16:24:53+03:00
Общество

Воронежские полицейские помогли автомобилистке заменить колесо

И заклеили скотчем выбитое стекло
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
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Грибановские инспекторы весьма удивились, когда рядом остановился искореженный "Сузуки". 41-летняя женщина, которая была за рулем, попросила о помощи.

Она ехала из Волгограда в Москву, когда ее автомобиль улетел в кювет. Женщине удалось кое-как выехать на проезжую часть. Но двигаться дальше не давало поврежденное колесо. Кроме того, деформировался кузов и разбилось переднее правое стекло. Сама же она, к счастью, травм не получила.

- Стражи порядка оказали помощь в замене колеса на запасное. Кроме того, взяв на посту канцелярский скотч, они обклеили разбитое и осыпавшееся стекло автомобиля, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Поблагодарив полицейских, женщина двинулась дальше.

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