2019-01-16T16:08:19+03:00
Общество

В полиции пообещали присмотреться к руководителю задержанного воронежского инспектора

Решили "дать оценку его действиям либо бездействию"
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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Сегодня стало известно, что воронежского инспектора ГИБДД задержали по подозрению в получении взятки. В ГУ МВД по Воронежской области прокомментировали произошедшее.

- В результате оперативных мероприятий сотрудниками собственной безопасности областного главка при незаконном получении денежных средств задержан инспектор ДПС. Позиция руководства главного управления в части искоренения коррупционеров, порочащих ведомство, из собственных рядов, жесткая и принципиальная. В рамках служебной проверки будет дана оценка действиям либо бездействию его непосредственным руководителям.

Напомним, заявление на инспектора написал автомобилист. Задержание прошло в тот момент, когда гражданин передавал инспектору 15 тысяч рублей.

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