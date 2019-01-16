2019-01-16T16:37:54+03:00
Общество

В Воронеже нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика

Вчера школьник убежал от мамы
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда "Воронежец" сообщили о том, что пропавший накануне 9-летний мальчик найден живым. Вчера, 15 января, примерно в 19.30 школьник убежал от мамы из дома на улице Владимира Невского.

В полиции рассказывают, что в первую очередь искали ребенка по торговым центрам. Очевидно, что провести ночь на улице он не мог. Догадка подтвердилась: в одном из ТЦ на Московском проспекте мальчика и нашли.

Напомним, в Воронеже по-прежнему ищут 16-летнюю Яну Карпову. Еще в начале декабря по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело. 30 ноября около часа дня Яна ушла после занятий из школы № 11, но дома так и не появилась. Родители не исключают, что дочь могла уехать в другой город.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Воронежа назвал закрытие трамвая трагедией
В трех районах Воронежа начинают большой ямочный ремонт
Воронежские полицейские помогли автомобилистке заменить колесо
В полиции пообещали присмотреться к руководителю задержанного воронежского инспектора
Воронежские мошенники с помощью пары звонков украли 6,4 миллиона
Житель Воронежской области перевел деньги жене брата и понял, что она мошенник
В Воронеже на 80 копеек подешевел один из видов автомобильного топлива
В Воронеже пьяные парни побили топором 19 припаркованных автомобилей
Воронежская контрразведка поймала украинского шпиона «Рыжего»
Атлантический циклон может принести в Воронеж температурную «лихорадку»
Воронежского инспектора ГИБДД задержали при получении денег от автомобилиста
Под Воронежем двухэтажка обросла ледяными глыбами
Брауншвейгцы устроят Воронежской области сахарную жизнь
К воронежским школьникам приехал музей афганской войны
Врачи дали рекомендации воронежцам, собирающимся окунуться в купель на Крещение
Работника тюрьмы поймали с наркотиками под Воронежем
Полиция ищет свидетелей аварии с 8 погибшими на воронежской трассе
В Воронеже отремонтируют корпус областной детской больницы
В сети продают «обои для мэра» с фотографиями нечищеных воронежских дорог
В Воронежской области безработный мужчина пытался вынести из магазина дорогое вино
Полиция об аварии с 8 погибшими под Воронежем: «Лексус» ехал со значительным превышением скорости
Воронежцы смогут оплатить долги за воду по старой ставке НДС
Сбербанк производит сбор биометрических данных для Единой биометрической системы
В Воронеже в столкновении «Камаза» и Hyundai Getz пострадала 4-летняя девочка
В Воронеже девушка на Ford Fiesta, выезжая от дома, устроила ДТП
В Воронежской области рецидивист только 13 дней смог провести на свободе