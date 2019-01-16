В Воронеже нашли живым пропавшего 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-16T16:37:54+03:00

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Волонтеры поискового отряда "Воронежец" сообщили о том, что пропавший накануне 9-летний мальчик найден живым. Вчера, 15 января, примерно в 19.30 школьник убежал от мамы из дома на улице Владимира Невского.

В полиции рассказывают, что в первую очередь искали ребенка по торговым центрам. Очевидно, что провести ночь на улице он не мог. Догадка подтвердилась: в одном из ТЦ на Московском проспекте мальчика и нашли.

Напомним, в Воронеже по-прежнему ищут 16-летнюю Яну Карпову. Еще в начале декабря по факту исчезновения школьницы возбудили уголовное дело. 30 ноября около часа дня Яна ушла после занятий из школы № 11, но дома так и не появилась. Родители не исключают, что дочь могла уехать в другой город.