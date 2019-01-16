2019-01-16T15:55:55+03:00
Происшествия

Воронежские мошенники с помощью пары звонков украли 6,4 миллиона

Они подряжались перевозить груз, который потом исчезал
Юрий КОЗЛОВ
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Одного из аферистов арестовали.Одного из аферистов арестовали.Фото: из архива «КП»
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Нестандартную аферу раскрыли воронежские полицейские.

Трое местных жителей придумали схему: просматривали в Интернете объявления о грузоперевозках и предлагали свои услуги. Один из них представлялся дальнобойщиком, другой после того, как первый договаривался с заказчиком, находил опять же в Сети реального водителя.

Аферисты загружали товар, давали указание везти его в выбранный ими пункт в Воронежской области. Там автомобиль разгружали. Мошенники продавали добытые таким способом продукты, бытовую химию, металлические изделия. Всего они таким образом наторговали на сумму около 6,4 миллиона рублей.

Полицейские возбудили три уголовных дела по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Одного из аферистов арестовали, двух других отпустили до суда под подписку о невыезде. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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