Житель Воронежской области перевел деньги жене брата и понял, что она мошенник

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-16T15:38:25+03:00

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15 января около трех часов ночи 27-летнего жителя города Лиски разбудил звук сообщения, пришедшего на телефон. В это время он спал в своей квартире в доме по улице Коминтерна.

Зайдя в одну из популярных социальных сетей, горожанин обнаружил, что со страницы жены его родного брата пришло сообщение, в котором говорилось, что мама родственницы попала в серьезное ДТП и объявлен срочный сбор денежных средств на ее лечение. Требовалось 250 000 рублей.

Подумав не обман ли это, мужчина начал переписку с якобы женой брата. Однако, когда в подтверждение получил смс с фотографиями ДТП, то поверил и тут же перевл 6 500 рублей.

- Уже утром, связавшись с родственниками по телефону, и узнав, что страница жены брата в социальной сети взломана, он понял, что стал жертвой обмана и обратился за помощью к полицейским, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Но поймать злоумышленников не так-то просто. Полицейские в очередной раз убедительно просят проявлять бдительность и не поддаваться на провокации.