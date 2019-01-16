2019-01-16T15:26:48+03:00
Авто

В Воронеже на 80 копеек подешевел один из видов автомобильного топлива

И никакое повышение НДС - не помеха!
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Пока бензин дорожает, цена газа падаетПока бензин дорожает, цена газа падаетФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Информационные табло у автомобильных заправок регулярно подкидывают сюрпризы, но крайне редко - приятные. В Воронеже и области подешевел пропан-бутан, причем сразу на 80 копеек. Цена литра на сетевых газовых заправках - 23.20!

- Периодически с ценами такое случается. Все завит от того, какой объем топлива идет на внешние рынки, какой - продается на внутренних. Чем больше его скапливается в стране и в регионе - тем сильнее скачет цена, - рассказывает Алексей Трепалин, президент Ассоциации топливного рынка Воронежа.

Наш эксперт подтвердил: вполне возможно, если запасы сократятся, цена вернется к показателям конца прошлого года. А тогда за литр приходилось отдавать минимум 26 рублей. Как отметил Алексей Трепалин, стоимость автомобильного газа напрямую не связана с ценой бензина (который, напомним, недавно серьезно подорожал).

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