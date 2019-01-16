В Воронеже пьяные парни побили топором 19 припаркованных автомобилей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-16T15:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

14 января пьяные хулиганы, вооружившись топором, побили 19 припаркованных автомобилей в Левобережном районе Воронежа. Местные жители, испугавшись этой банды, вызвали сотрудников вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии.

Хулиганов поймали. Хотя кто теперь возместит ущерб автомобилистам? Мелкими преступниками оказались молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. Один из них ранее уже был судим за имущественные преступления. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.