Воронежская контрразведка поймала украинского шпиона «Рыжего»

СЕГОДНЯ 15:10 2019-01-16T15:10:09+03:00

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На въезде в Воронежскую область сотрудники регионального УФСБ задержали 31-летнего украинского шпиона, завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) под псевдонимом «Рыжий». Мужчина работал на железной дороге на маршруте Киев-Симферополь-Севастополь. Там он и попал в сети СБУ.

Мужчина должен был собрать информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях нашей военной техники в Крыму, а также узнать, сколько пограничников проходят службу в автомобильном пункте пропуска «Армянск». Ни одной из задач он не выполнил, так как попал под подозрение воронежских контрразведчиков и был обезврежен.

Хотя действия незваного гостя с Украины подпадали под статью 276 УК РФ «Шпионаж», уголовного дело не стали возбуждать, так как он ничего и сделать-то не успел. Его только выдворили обратно в Незалежную и запретили въезжать в Россию ближайшие 20 лет.